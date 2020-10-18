Макаров поздравил дорожников с Днем работников дорожного хозяйства

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником, сообщили представители ЗакСа.

Макаров заявил, что от того, насколько развита дорожная сеть, зависят "экономическая мощь и оборонный потенциал страны". Он напомнил, что за последнее время в Петербурге появились Западный скоростной диаметр, мост Бетанкура, Яхтенный мост. Спикер убежден в том, что прокладка дорог и их поддержание – это "обеспечение территориальной целостности России".

Макаров пожелал дорожникам здоровья, благополучия и успехов в труде.

День работников дорожного хозяйства в России отмечается в третье воскресенье октября. Ранее с этим праздником поздравили президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.

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