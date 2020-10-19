За сутки в РФ выявлено рекордное количество случаев COVID-19: заболели почти 16 тысяч человек

За минувшие 24 часа коронавирус подхватили 15 982 россиянина - с начала пандемии это рекордный показатель, оповестили в оперативном штабе. Общее количество заражённых достигло отметки 1 415 316.

Зарегистрировано ещё 179 летальных исходов. За весь период в стране от COVID-19 погибли 24 366 граждан.

За минувшие сутки излечились 5 328 человек, общее число выздоровевших увеличилось до 1 075 904.

Вновь наибольшее количество новых случаев зафиксировано в Москве - 5376; следом идут Петербург - 686, Московская область - 466, Нижегородская область - 292, Ростовская область - 289.