В Коми ввели режим ЧС из-за разлива горючего в реку Колву

Попадание нефтепродуктов в реку Колву на территории республики Коми привело к тому, что руководство города Усинска объявило режим чрезвычайной ситуации, сообщает сайт городской администрации. Причиной инцидента стала разгерметизация неэксплуатируемого нефтепровода. Радужную пленку на поверхности воды заметили вечером 17 октября, о чем доложили главе Ненецкого автономного округа Юрию Бездудному, через регион которого Колва тоже протекает.

В круглосуточном режиме последствия аварии устраняют 37 человек, использующих 10 машин.

Отметим, что 2020 год стал богатым на серьезные загрязнения окружающей среды. Так, в конце мая в Норильске разлили 21 тысячу тонну солярки в акваторию, что, по мнению специалистов, стало крупнейшей экокатастрофой в Арктике за всю историю. Осенью стало известно о загрязнении в Апачинской бухте на Камчатке, из-за которой вымерла почти вся морская фауна, обитавшая в этих местах.