Кабмин направил дополнительные 35 млрд рублей на поддержку безработных

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о новых мерах финансовой поддержки для людей, в тяжелом "коронавирусном" 2020 году оставшихся без работы. Уже выделенных на этот период ранее 165 млрд рублей оказалось, по оценкам его коллег, недостаточно, и теперь новый "транш" для безработных во всех без исключения регионах составил бролее 35 млрд рублей, передает "Интерфакс".

"Люди оказались в непростой ситуации, государство должно их поддержать. И, конечно, мы продолжим делать все необходимое, чтобы ситуация на рынке труда выравнивалась", - приводятся слова главы кабинета министров.

Мишустин подчеркнул, что с начала пандемии уволенным людям выдавали максимальное пособие по безработице, выдавали также пособие на несовершеннолетних детей, а теперь правительство подняло размер и других положенных им пособий.