Петербургские фонтаны отключили до следующей весны

Сотрудники петербургского "Водоканала" приступили к подготовке городских фонтанов к зиме, известила пресс-служба комитета по благоустройству.

"С 19 октября на гидротехнических сооружениях Петербурга ведутся работы по консервации на зимний период: специалисты предприятия сливают воду из трубопроводной системы, демонтируют насосное оборудование и подсветку, герметизируют и подготавливают устройства фонтанов к холодам", - пояснили в комблаге.

После отключения все фонтаны пройдут техобслуживание. До конца текущего года будут завершены работы по реконструкции пяти объектов, в том числе фонтана на Лермонтовском проспекте у дома № 41 и двух фонтанов на площади Победы.

Всего за прошедший сезон горожан радовал 61 водный комплекс.

"Этот год стал одним самых необычных в истории сооружений. Сезон фонтанов должен был начаться еще в середине апреля, однако из-за неблагоприятной эпидемической ситуации был отложен на 29 июня", - резюмировали в комитете.