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15:52

Миронов осудил перепрофилирование роддомов под инфекционные стационары

фото ЗакС политика Миронов осудил перепрофилирование роддомов под инфекционные стационары

Поступившая информация из регионов о перепрофилировании роддомов под госпитали для больных коронавирусом встревожила лидера справедливороссов Сергея Миронова, который требует немедленно остановить эту практику и отменить уже принятые решения подобного рода: "этого категорически нельзя делать". Случай такого перепрофилирования недавно подтвердился в Ставропольском крае, где оно стало поводом для прокурорской проверки. Характерно, что в данном конкретном случае для сотрудников не предусмотрели дополнительных выплат и, кроме того, само учреждение не имеет должного оборудования для качественной работы с инфицированными COVID-19  пациентами.

"Акушеры и гинекологи не должны заниматься лечением коронавирусных больных. Это же очевидно. Они учились делать совсем другую работу. Их нельзя подвергать риску, потому что может так получиться, что завтра принимать роды будет некому", - негодует Миронов, цитируемый собственной пресс-службой.

Не меньше его беспокоит участь рожениц, которые, по его оценке, представляют собой самую уязвимую перед лицом коронавируса группу людей. Несмотря на это, теперь их отправляют рожать за сотни километров от ближайшего роддома, в столицу Ставрополья.

"Как говорится, скажите спасибо реформе медицины и оптимизации больничных коек. Но нельзя же заниматься борьбой коронавирусом в ущерб беременным женщинам", - рассудил депутат Госдумы.

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