На петербуржцах начали тестировать третью в России вакцину от коронавируса

Вакцину от коронавирусной инфекции, разработанную в Научном центре им. Чумакова при РАН, стали апробировать на петербуржцах, передает ТАСС со ссылкой на сотрудника НИЦ "Эко-безопасность", проводящего исследование, Константина Захарова. Для этой цели на 16 дней госпитализировали 30 городских совершеннолетних энтузиастов в возрасте до 45 лет.

"С 9 утра мы начали вводить вакцину, всем тридцати была введена вакцина. Вакцина хорошо переносится, у незначительного количества добровольцев повысилась температура тела", - рассказал Захаров.

Вторично инъекцию испытуемым введут незадолго до выхода из стационара - на 14 день. Далее от них потребуется несколько амбулаторных посещений.

Ранее эту третью по счету созданную в России вакцину от коронавируса опробовали в Новосибирске. Две других, получивших регистрацию, создали центр им. Гамалеи и центр "Вектор".