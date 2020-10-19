Специально натренированные собаки будут вынюхивать COVID-19 в "Пулково"

Пассажиров с коронавирусом помогут выследить в петербургском "Пулково" специально обученные собаки: на сегодняшний день бригада "антивирусных" четвероногих уже трудится в аэропорту в Хельсинки.

К тренировкам на территории города на Неве привлечены собаки особой породы - шалайки (помесь шакала и лайки), уточнил канал "Санкт-Петербург".

Порода выбрана не случайно: её представители обладают обострённо развитым обонянием. При этом, подчеркивают в СМИ, в работе с животными требуется особенная осторожность, поскольку для обучения используются образцы настоящего COVID-19, к которому собаки не восприимчивы.

В хельсинкском аэропорту 16 четвероногих стоят на страже общественного здоровья начиная с 23 сентября.