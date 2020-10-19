Число "коронавирусных" коек в Петербурге перевалило за 6 тысяч

Благодаря тому, что Николаевская больница на территории Петергофа начала прием коронавирусных больных, общее число инфекционных коек в Петербурге составило 6165 коек, сообщает пресс-служба петербургского правительства. В самой больнице страдающим от COVID-19 пациентам доступны 350 мест, причем 69 из них предназначены для "тяжелых" больных, нуждающихся в искусственной вентиляции легких.

Отмечается, что для перепрофилирования в больницу завезли 12 новых аппаратов ИВЛ и, кроме того, каждую койку снабдили кислородным обеспечением, систему которого модернизировали.

Незанятыми в Петербурге остаются 1122 койки для коронавирусных больных. За последние сутки подхватили инфекцию 686 жителей города.