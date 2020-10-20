Мишустин утвердил соцдоплаты для петербургских пенсионеров

Правительство выделило регионам 903,8 млн рублей на социальные доплаты для неработающих пенсионеров, соответствующее постановление узаконил своей подписью российский премьер Михаил Мишустин.

В перечень из 12 субъектов РФ включены и "представители" СЗФО - Петербург (80 млн рублей), Мурманская, Калининградская и Псковская области и республика Коми.

"Региональные социальные доплаты получат неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума, установленного в регионе для таких граждан", - делится пресс-служба правительства.

Все расходы регионов на соцдоплаты софинансируются из федерального бюджета.