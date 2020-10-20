Защита Ефремова в ходе заседания предложила потерпевшей стороне ещё 2,4 млн рублей компенсации

Представляющий интересы актёра Михаила Ефремова адвокат Пётр Хархорин в ходе очередного заседания - на сей раз, на апелляции на приговор - предложил потерпевшей стороне денежную компенсацию морального ущерба, информирует "Эхо Москвы".

"До начала заседания я получил возражения адвокатов потерпевших. В них указано, что единственным смягчающим обстоятельством может быть компенсация морального вреда, также была названа сумма. У нас деньги с собой, 2,4 миллиона рублей, могу показать, продемонстрировать в перерыве. Мы готовы выплатить эти деньги прямо сейчас или положить на депозит нотариусу", - заявил Хархорин.

Ранее, напомним, Ефремов уже выплачивал 1 млн рублей компенсации морального ущерба сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова Виталию. Последний, в свою очередь, выступал против смягчения приговора актёру.

Ефремов, напомним, получил 8 лет колонии в рамках дела о смертельном ДТП, виновником которого он признан. Будучи нетрезвым, он сел за руль и, совершив неудачный манёвр, вылетел на полосу встречного движения, где врезался в фургон, управляемый Захаровым.