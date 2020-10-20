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15:30

Петербург недополучил порядка 50 млрд рублей дохода в 2020 году

фото ЗакС политика Петербург недополучил порядка 50 млрд рублей дохода в 2020 году

Бюджет Петербурга по итогам первых трех кварталов 2020 года не смог получить 50 млрд рублей дохода, на которые рассчитывали в комитете финансов. Об этом в ходе состоявшегося 20 октября заседания городского правительства сообщил председатель Комфина Алексей Корабельников.

- Если делать сравнение с первоначальным бюджетом 2020 года, то потери доходов за 9 месяцев можно оценить в объеме почти 50 млрд рублей, - заявил Корабельников.

Он отметил, что общее падение доходов по сравнению с предыдущими годами не столь значительно, благодаря поддержке из федерального центра. 

- Основные потери собственных доходов пришлись на второй квартал, преимущественно апрель-май. Это является следствием ограничительных мер и мер поддержки бизнеса в виде временного освобождения от уплаты обязательных платежей или их переноса на более поздние сроки, - заявил глава Комфина.

Корабельников также заметил, что снижение объемов доходов в 2020 году связано не только с пандемией коронавируса, но и с ситуацией на сырьевых рынках.

Доходы Петербурга за три квартала 2020 года составили 455,7 млрд рублей. Это 77% от утвержденного плана в 590,6 млрд рублей. План по расходам городской казны исполнен на 65,6%. По словам Корабельникова, за первые девять месяцев израсходовано 460,9 млрд рублей. Уточненный план расходной части казны при этом составляет 702 млрд рублей.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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