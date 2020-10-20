Улица Рубинштейна станет пешеходной в праздники и выходные ночи

С 20 октября на улице Рубинштейна ограничивается движение транспорта по выходным и праздничным дням, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

На улице установлены дорожные знаки 3.2. "Движение запрещено" и 8.5.1 "Субботние, воскресные и праздничные дни" и знаки с указанием временных промежутков. Теперь движение транспорта по улице Рубинштейна ограничено:

с 22:00 пятницы до 8:00 субботы

с 22:00 субботы до 8:00 воскресенья

с 0:00 до 24:00 в праздничные дни.

Изначально планировалось полностью ограничить движение транспорта по выходным, но затем это решили сделать только ночью, когда на полной баров и ресторанов улице собирается наибольшее число людей. Таким образом, напомнили в комитете, движение транспорта по улице Рубинштейна окажется ограничено на сутки 4 ноября, в День народного единства.

Изменить схему движения на Рубинштейна решили после обращения управления МВД по Петербургу.