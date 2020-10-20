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15:46

В петербургском фонде ОМС ожидают, что с 1 января сдать тест на COVID будет проще

фото ЗакС политика В петербургском фонде ОМС ожидают, что с 1 января сдать тест на COVID будет проще

У петербуржцев будет меньше проблем со сдачей анализов на коронавирусную инфекцию в поликлиниках после того как соответствующие исследования начнут проводиться за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования. Об этом директор терфонда ОМС Александр Кужель заявил на заседании городского правительства 20 октября, отвечая на вопрос депутата Заксобрания Ольги Ходуновой.

Депутат расскзала, что к ней поступают обращения от жителей города, которые утверждают, что в некоторых поликлиниках в настоящее время сдать пробу на COVID практически невозможно. Кужель на это ответил, что исследования на COVID будут включены в обязательную программу ОМС с 1 января 2021 года, а пока они финансируются из других источников.

- Безусловно, когда включается в ОМС тот или иной вид помощи, мы стараемся делать так, чтобы было лучше, не было очередей и не было проблем. Мы предполагаем, что доступность этого исследования существенно вырастет с 1 января, - сообщил Кужель.


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