Последний раз мосты в Петербурге разведут в конце ноября

В "Мостотресте" оповестили о том, что последняя разводка городских переправ состоится в ночь на 30 ноября, делится пресс-служба предприятия.

В обозначенный день разведут мосты через Неву и Большую Неву - однако, впрочем, сроки могут быть изменены. Если в город раньше времени придет зима, в комитете по транспорту пообещали раньше времени перекрыть водотоки.

Навигационный период будет завершен 15 ноября. В частности, редко разводимые Кантемировский, Сампсониевский и Гренадёрский мосты с данного времени перейдут на зимний режим.