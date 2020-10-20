Болельщикам начали выдавать FAN ID на матчи Евро-2020 в Петербурге

Начиная с завтрашнего дня, 20 октября, в нескольких городских точках футбольные болельщики смогут получить FAN ID на матчи Евро-2020, часть из которых принимает Петербург в грядущем году.

FAN ID выдают в отделениях "Почты России" либо в соответствующем Центре выдачи, который находится в Торговом доме "Пассаж" на Невском проспекте

"Заявку необходимо оформить на официальном сайте. Те, кто подавал заявку до 1 октября, должны сделать это повторно", - уточнили в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Кампания по перевыпуску паспортов болельщика на Чемпионата Европы по футболу началась в России на прошлой неделе. Паспорта потребуются для прохода на стадион и безвизового въезда на территорию страны.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Петербург могут исключить из числа городов, принимающих матчи Евро-2020.