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20 октября, 20:24

ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, разрешающий носить маски на митингах

фото ЗакС политика ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, разрешающий носить маски на митингах

Семь депутатов Госдумы от ЛДПР внесли законопроект, позволяющий носить маски на митингах в условиях режима чрезвычайной ситуации и повышенной готовности, сообщается на сайте думы.

Пока, согласно закону о митингах, участники акция не имеют права скрывать лица масками. Депутаты предлагают дополнить этот пункт словами "за исключением случаев, когда нахождение в масках или иных средствах индивидуальной защиты при введении режима повышенной готовноси или чрезвычайно ситуации является обязательным".

В пояснительной записке авторы напомнили, что за отсутствие маски во время действия ограничительных мер в свете эпидемии коронавируса гражданам грозит штраф, и эта мера вступает в противоречие с требованием закона о митингах о запрете на сокрытие лиц участников акций. Депутаты отметили, что ношение масок в местах скопления людей для снижения риска заражения коронавирусом "может стать обязательным требованием на многие годы".

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