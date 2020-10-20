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20 октября, 20:55

СК возбудил дело о крушении вертолета под Вологдой и смерти главы резиденции Деда Мороза

фото ЗакС политика СК возбудил дело о крушении вертолета под Вологдой и смерти главы резиденции Деда Мороза

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту крушения вертолета в Вологодской области, сообщили представители СК.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на странице во "ВКонтакте" подтвердил, что один из погибших в крушении – гендиректор АО "Дед Мороз" Олег Васильев.

Вертолет, на котором находился Васильев и еще несколько пассажиров, потерпел крушение днем 20 октября. Он упал в реку, врезавшись в высоковольтную линию. Сообщалось также, что погиб президент компании "Аэросоюз" Сергей Мозер.

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