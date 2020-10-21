Перенесший коронавирус протоиерей Смирнов ушел из жизни

Один из наиболее медийных и публичных в недавнем прошлом деятелей Русской православной церкви, протоиерей Дмитрий Смирнов, скончался на 70 году жизни, о чем сообщил в Telegram сообщил его коллега по РПЦ Василий Рувинский.

В 2020 году у него диагностировали коронавирусную инфекцию - несмотря на то, что в начале пандемии он отрицал саму гипотетическую возможность заражения. Из-за тяжести восстановительных процедур он вынужденно снизил свою активность и даже утратил церковный чин председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства.

Широкой общественности Смирнов запомнился неоднозначными высказываниями ультраконсервативного толка. Например, он уподоблял женщин в гражданском браке проституткам и выступал против получения образования девочками. Резонанс также имел визит Смирнова и его единоверцев на праздник радиостанции "Серебряный дождь", где они инициировали потасовку.