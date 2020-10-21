18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

10:55

Михалков получил от Путина звание Героя труда

фото ЗакС политика Михалков получил от Путина звание Героя труда

Глава российского государства Владимир Путин по случаю 75-летнего юбилея кинорежиссера и общественного деятеля Никиты Михалкова присвоил ему звание Героя труда с формулировкой "за особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу". Документ опубликован на сайте Кремля.

Помимо художественных фильмов, многие из которых успели стать классикой советского кинематографа, Михалков широко известен своей активной гражданской позицией, позиционируя себя как последовательный лоялист и приверженец традиционных ценностей - в том числе православия. Он регулярно выпускает публицистическую программу на YouTube-канале "Бесогон TV", выступая в роли автора и ведущего и зачастую предлагая конспирологические версии происходящих в России и ближнем зарубежье общественно-политических событий.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
13:26 Чубайс: Любовь к русскому северу - не повод назначать меня начальником Арктики

13:25 Главный инфекционист Минздрава скептически смотрит на ношение перчаток

13:17 Макаров: Посмотрите, сколько добра несет "Газпром" всей России

13:02 Ефремов выплатил по миллиону рублей пострадавшим по делу о ДТП

12:58 Галямина: Мое уголовное дело - против моих избирателей

12:56 Штат КСП Петербурга увеличится с начала 2021 года

12:30 СМИ: Анатолий Чубайс может покинуть пост главы "Роснано"

12:30 Депутатом ГД стала соперник архангельского губернатора

12:03 "Аэрофлот" разрешил бесплатно менять билеты при опоздании на рейс

12:01 Депутаты "Справедливой России" обратили внимание на нехватку в Петербурге лекарства для онкобольных

11:59 Идея сэкономить на армии вызывает у Миронова "недоумение и возмущение"

11:38 Кирилл Рогов обозначил три главных внешнеполитических проблемы РФ

11:21 Чиновники Смольного займутся расчетами загрязнения атмосферного воздуха

11:20 В РПЦ назвали причину смерти протоиерея Смирнова

11:19 ЗакС принял поправку Беглова об увеличении предела госдолга

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru