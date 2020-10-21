Михалков получил от Путина звание Героя труда

Глава российского государства Владимир Путин по случаю 75-летнего юбилея кинорежиссера и общественного деятеля Никиты Михалкова присвоил ему звание Героя труда с формулировкой "за особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу". Документ опубликован на сайте Кремля.

Помимо художественных фильмов, многие из которых успели стать классикой советского кинематографа, Михалков широко известен своей активной гражданской позицией, позиционируя себя как последовательный лоялист и приверженец традиционных ценностей - в том числе православия. Он регулярно выпускает публицистическую программу на YouTube-канале "Бесогон TV", выступая в роли автора и ведущего и зачастую предлагая конспирологические версии происходящих в России и ближнем зарубежье общественно-политических событий.