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11:38

Кирилл Рогов обозначил три главных внешнеполитических проблемы РФ

фото ЗакС политика Кирилл Рогов обозначил три главных внешнеполитических проблемы РФ

Политолог Кирилл Рогов, комментируя скандалы вокруг российских спецслужб последнего времени (отравление оппозиционера Алексея Навального, предполагаемое вмешательство РФ в выборы на территории других государств), признал, что героями этих эксцессов допускаются одни и те же ошибки, которые в силу объективных причин не могут быть принципиально устранены в дальнейшем. Дело в том, что, по его словам, страной управляют чекисты, отправляющие решать зарубежные проблемы людей из своего же круга, а значит, повлиять на процесс принятия решений никто не в состоянии, и "это приводит к совершеннейшему дебилизму в этой политике". Качество работы, между тем, по оценке Рогова, остается стабильно низким.

"Солидные страны так себя не ведут, солидные страны рассчитывают риски. С одной стороны, безумная вера в то, что можно тайно всё сделать и всё отлично сработает, и, с другой стороны, абсолютная неспособность это сделать и абсолютная неспособность к дипломатической, политической игре на международной арене. Вот, мне кажется, это три свойства российской политики последних 10–15 лет", - описал он ситуацию в эфире "Эха Москвы".

Положение дел усугубляют, по его мнению, еще и мировая экономическая конъюнктура и изменившаяся социально-экономическая формация в России за последние 30 лет. Если на излете Советского Союза социализм переживал все сильнее углублявшийся кризис и потому руководство СССР было вынуждено как-то считаться с международными приличиями, то сегодня, подчеркивает политолог, мы наблюдаем противоборорство либерального капитализма (Европа и США) и нелиберального капитализма (Россия). Рогов полагает, что последний чувствует себя жизнеспособно и преуспевающе, и это развязывает руки Кремлю в его геополитических авантюрах.

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