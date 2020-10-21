Идея сэкономить на армии вызывает у Миронова "недоумение и возмущение"

Предложение Министерства финансов сократить кадровый состав российских вооруженных сил встревожила лидера справедливороссов Сергея Миронова. Против уменьшения числа генеральских должностей он мало что имеет, однако остальные детали инициативы, в частности, отказ от индексации военной пенсии на 2% поверх инфляции, неприятно удивляют и возмущают политика. Для него военная пенсия как таковая - "краеугольный камень" соцзащиты военных и бесценный атрибут престижа.

"Трогать этот камень нельзя ни в коем случае. Те, кто уже служит, почувствует себя обманутым, а те, кто готовится связать свою судьбу с армией или флотом, крепко задумаются", - уверен Миронов, цитируемый собственной пресс-службой.

Не меньше его расстраивает перевод ряда сотрудников на гражданскую службу.

"Особенно поражает присутствие в этом списке военных медиков. Это они далеки от боевых действий? А кто раненых будет вытаскивать, в полевых госпиталях под обстрелами операции делать? Мы рискуем потерять целую профессию, я бы даже сказал особую касту", - подчеркнул справедливоросс.

В свою очередь, стремление Минфина сэкономить на поставках продовольствия для армии депутат Госдумы расценивает как "крысятничество" и ждет особых разъяснений от главы ведомства Антона Силуанова.