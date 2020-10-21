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13:25

Главный инфекционист Минздрава скептически смотрит на ношение перчаток

фото ЗакС политика Главный инфекционист Минздрава скептически смотрит на ношение перчаток

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов отказал в продуктивности такой "коронавирусной" мере предосторожности, как ношение перчаток, несмотря на то, что Роспотребнадзор продолжает требовать их обязательного использования в общественных местах. Процент заражений через кисти рук, по его оценке, не критичен и не превышает 10% от общей статистики, а возможный вред он неграмотного ношения перчаток, в свою очередь, для него очевиден.

"Кто-то их снимает и кладет в карман, чтобы потом снова надеть. Это создает дополнительные риски инфицирования. Если бы все правильно пользовались: когда надевали, не касались лица, снимали их, не касаясь поверхностей перчаток, и утилизировали в специальные мусорные контейнеры, это было бы идеально, но далеко не все же так поступают. Кто-то носит матерчатые, очевидно, что они их постоянно носят, просто для вида надевают, снимают", - приводит слова специалиста "Интерфакс".

Гораздо важнее и эффективнее, с точки зрения Чуланова, перед и после посещения людных мест обрабатывать руки санитайзером. Это в принципе, уверен врач, избавило бы людей от необходимости в медицинских перчатках.

Накануне, 20 октября, Россия установила очередной антирекорд: суточное число заразившихся COVID-19 впервые превысило отметку 16 тысяч человек. Спустя еще один день показатель снизился до 15700.

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