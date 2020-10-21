В центре Пскова установили вечевой колокол

Напротив псковского Кремля установили памятник - вечевой колокол, призванный напомнить о демократии, которая существовала на этой части Северо-Запада с XIV века до 1510 года, сообщает "Псковская лента новостей". Церемонию открытия монумента посетили как единороссы, включая спикера регионального ЗакСа Александра Котова, так и "яблочники" Лев Шлосберг и Артур Гайдук. Формально "реинкарнацию" памятника, стоявшего на этом месте в период русского Средневековья, приурочили к 25-летию новейшего псковского парламентаризма, которое отмечалось еще в прошлом году.

Зеленая зона, вместившая колокол, на котором высечены слова "вече", "совет" и "собрание", теперь носит название Сквер народовластия. Специально к открытию монумента депутаты высадили здесь 22 дерева.

Проект колокола разработал городской архитектор Владимир Шуляковский. Оплатили работы депутаты областного ЗакСа путем добровольных пожертвований.