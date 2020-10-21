Смольный потратит еще 34 млн рублей на новое оборудование для выявления коронавируса

Дополнительные 34,2 млн рублей из петербургского бюджета пойдут на закупку медицинского оборудования, которое позволяет проводить ПРЦ-исследования на наличие коронавирусной инфекции. Технику получат пять лабораторий, которые относятся к сфере компетенции районных администраций, передает пресс-служба Смольного. Ожидается, что этот госзаказ повысит объем исследований в несколько раз.

"Увеличение количества ежедневных исследований за счет наращивания мощностей лабораторий позволит своевременно проводить диагностику COVID-19 и повысит эффективность использования коечного фонда" - полагает губернатор Александр Беглов, подписавший постановление о выделении денег.

Кроме того, чиновники направят 2 млрд рублей из городского резервного фонда медицинским учреждениям с тем, чтобы они приобрели необходимые средства индивидуальной защиты для персонала и посетителей.

За последние сутки COVID-19 диагностировали у 684 петербуржцев, и еще 49 горожан с инфекцией скончалось.

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