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17:30

Смольный потратит еще 34 млн рублей на новое оборудование для выявления коронавируса

фото ЗакС политика Смольный потратит еще 34 млн рублей на новое оборудование для выявления коронавируса

Дополнительные 34,2 млн рублей из петербургского бюджета пойдут на закупку медицинского оборудования, которое позволяет проводить ПРЦ-исследования на наличие коронавирусной инфекции. Технику получат пять лабораторий, которые относятся к сфере компетенции районных администраций, передает пресс-служба Смольного. Ожидается, что этот госзаказ повысит объем исследований в несколько раз.

"Увеличение количества ежедневных исследований за счет наращивания мощностей лабораторий позволит своевременно проводить диагностику COVID-19 и повысит эффективность использования коечного фонда" - полагает губернатор Александр Беглов, подписавший постановление о выделении денег.

Кроме того, чиновники направят 2 млрд рублей из городского резервного фонда медицинским учреждениям с тем, чтобы они приобрели необходимые средства индивидуальной защиты для персонала и посетителей.

За последние сутки COVID-19 диагностировали у 684 петербуржцев, и еще 49 горожан с инфекцией скончалось.


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