За год смертность среди "сердечников" в Петербурге выросла на 10%

В течение 2020 года, ознаменовавшегося затяжной пандемией коронавируса, стало умирать примерно на 10% больше петербуржцев с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора центра им. Алмазова, Евгения Шляхто. Примечательно, что в прошлом году, этот показатель, наоборот, демонстрироваал снижение. Специалист уверенно связывает динамику с распространением инфекции COVID-19. Точная абсолютная цифра пока не называется, но известно, что от болезней сердца за весь 2019 год скончалось 33247 горожан.

Важно понимать, подчеркнул Шляхто, что повлияли на статистику необязательно факты инфицирования коронавирусом самих "сердечников": у них были и другие "варианты".

"Перепрофилирование медицинских учреждений, ограничение доступности медицинских препаратов - все это привело к тому, что количество больных, которые поступали в стационары, уменьшилось, значительно уменьшилось количество операций с искусственным кровообращением, уменьшилось количество поступающих больных с хронической сердечной недостаточностью, которые и определяют этот высокий уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний", - рассудил врач.

Отметим, что за одни только последние сутки пандемия коронавируса унесла жизни 49 петербуржцев.