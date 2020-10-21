РКН не нашел нарушений в показе по ТВ снимков дочери историка Дмитриева

Частные фотографии приемной несовершеннолетней дочери карельского историка Юрия Дмитриева были показаны по телеканалу "Россия 24" в полном соответствии с законодательством. К такому решению пришел Роскомнадзор, на что ссылается в социальной сети детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев. Ведомством подчеркивается, что откровенные фото, за которые историка судили, были в достаточной мере отретушированы и личность на них невозможно идентифицировать. Однако же, уполномоченного по правам ребенка такой ответ не устроил. Сараев считает, что телесюжет способен нанести психологическую травму девочке.

"Недопустимо использование порнографических фотографий ребёнка для привлечения общественного внимания", - написал чиновник.

Характерно, что сюжет появился в преддверии вынесения пересмотренного судом приговора. Вскоре после того, как Дмитриеву дали 13 лет колонии строгого режима, сюжет исчез с сайта телеканала.

64-летнего главу местного "Мемориала" обвинили в развратных действиях, которые он якобы совершал по отношению к приемной дочери. Правозащитники, в том числе международные, склонны находить дело против Дмитриева возмутительным и целиком сфабрикованным по политическим мотивам или мотивам мести. Историк исследовал места казней политзаключенных на Северо-Западе в 1930-е годы и занимался восстановлением их биографий. Приговоры приводились в исполнение сотрудниками НКВД.