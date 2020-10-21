Депутаты МО "Южно-Приморский" попросили Беглова отвести дорогу от Жемчужного пляжа

Муниципальные депутаты - МО "Южно-Приморский" Валерий Веремейчик, Александр Часнык и Александр Кузнецов вместе с председателем местного молодежного совета Валерий Шкуропат инициировали создание коллективного обращения муниципальных депутатов в городское правительство с просьбой отвести дорогу от Жемчужного пляжа в микрорайоне Балтийская жемчужина, которое 21 октября передали в Смольный.

Под документом, адресованным губернатору Александру Беглову, подписались 58 мундепов из 30 муниципальных советов Петербурга, отметил Веремейчик.

"Летом прошлого года китайский инвестор ЗАО "Балтийская жемчужина" с молчаливого согласия Смольного, исполняя свои обязательства перед городом, построило четырех-полосную магистраль прямо в Финский залив. Это сразу всколыхнуло местное сообщество гражданских активистов", - заявили депутаты.

Авторы обращения напомнили, что жители Красносельского района "восприняли в штыки" представленный им в конце 2019 года на публичных слушаниях проект планировки строительства дорожных объектов оставшейся неосвоенной части микрорайона. Проектом предлагается закрепить правовой статус "уходящих в море" дорог, уже построенной улицы Адмирала Черокова и будущего участка Балтийского бульвара, который по замыслу проектировщиков должен быть построен по побережью от Черокова до набережной Дудергофского канала.

"Новые дороги практически уничтожили Жемчужный пляж и сократили зону отдыха вдвое. Весь год, пока город не накрыла эпидемия ковида, районные активисты пикетировали, митинговали, проводили флэшмобы и собирали подписи под обращениями в разные инстанции. В итоге проект планировки до сих пор не согласован", - отметили мундепы.

Беглова они попросили внести изменения в проект планировки территории и генплан микрорайона "Балтийская жемчужина", которые позволят сохранить Жемчужный пляж. Также мундепы считают, что губернатору необходимо рекомендовать городскому правительству не утверждать материалы проекта планировки территории дорожных обьектов, которые ранее выносились на публичные слушания.

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