Законопроект о повышенном НДФЛ для богатых прошел первое чтение в Госдуме

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о повышении ставки НДФЛ с 10% до 15% для доходов свыше 5 млн рублей в год, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что эти доходы в бюджет будут направлены на лечение детей, страдающих орфанными заболеваниями. По его словам, таким образом можно будет выделить на эти цели порядка 60 млрд рублей.

Законопроект внесло правительство в сентябре, летом об этой идее объявил президент Владимир Путин. В случае его принятия налог на доходы для физлиц составит 15% для тех, кто зарабатывает более 5 млн рублей за налоговый период. В случае принятия законопроекта изменения вступят в силу с 1 января 2021 года.