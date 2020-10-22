Опробовавший на себе вакцину думский эсер заразился коронавирусом

Замглавы фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Валерий Гартунг известил подписчиков в Facebook о том, что подхватил коронавирус.

"Вчера традиционно перед пленарным заседанием у меня брали анализ на коронавирус. А вечером позвонили и сказали, что результат положительный. Я решил об этом написать, потому что шила в мешке не утаишь, и все равно мое отсутствие на заседании все заметят", - отчитался эсер, добавив, что утром сдал ещё один тест, который также оказался положительным.

По информации РБК, Гартунг являлся одним из испытателей отечественной вакцины от COVID-19 "Спутник V".

"Испытания идут вслепую: нас предупреждают, что вам либо плацебо, либо вакцина поставлена - шансы 25 на 75%. То есть 10 тысяч получают плацебо, 30 тысяч получают вакцину. Я попал в эти 25%. Потому что у меня никаких симптомов не было после первого раза, когда мне поставили, и после второго. А теперь у меня положительный тест, значит, действительно, у меня было плацебо", - полагает Гартунг.

Руководитель Центра им. Гамалеи, где разрабатывалась и испытывалась вакцина, Александр Гинцбург ранее рассказывал, что, действительно, часть участников эксперимента получали "пустышку". В свою очередь замглавы центра по научной работе Денис Логунов пояснил, что экспериментируемым сообщат о том, прививали ли их плацебо или лекарством, лишь по завершении испытаний.

Фото: Валерий Гартунг / "ВКонтакте"