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10:47

Песни петербургской группы "Электрические партизаны" признали экстремистскими

фото ЗакС политика Песни петербургской группы "Электрические партизаны" признали экстремистскими

Минюст включил в список экстремистских материалов две песни рок-группы "Электрические партизаны", основанной бывшим гитаристом группы ДДТ Вадимом Курылёвым. Под запрет попали композиции "Левый террор" и "Звезда и автомат (R.A.F.)". 

Они были признаны экстремистскими по решению Железнодорожного районного суда города Пензы от 6 августа 2020 года. Суд нашел в песнях призывы к насильственным действиям против власти и ее представителей, а также положительную оценку идеологии насилия. 

В запретный список Минюста композиции попали 19 октября. Роскомнадзору постановили заблокировать доступ ко всем ссылкам на песни в интернете. 

Курылёв собрал "Электрических партизан" в 2004 году после ухода из ДДТ. В отличие от его предыдущих проектов большинство текстов песен новой группы были политизированы. Сам Курылёв в 2010-х годах время от времени выступал на митингах анархистов. В 2016 году Электрические партизаны стали инициаторами антимилитаристского объединения музыкантов "антиПрмия" и антивоенного фестиваля "Дадим миру шанс".

Фото: vk.com/ ЭлектропартиZаны

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