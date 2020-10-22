Бывшего заместителя Золотова задержали в рамках дела о мошенничестве

Накануне, 21 октября, в Москве задержали бывшего заместителя директора Росгвардии Сергея Милейко, сообщает "Коммерсант". Согласно материалам уголовного дела, в 2012 году его супруга получила недвижимость по необоснованно, в двадцать раз заниженной цене в доме для военных и открыла в нем парикмахерскую.

По сведениям издания, Милейко признал вину и согласился помогать следствию. Как рассказали источники "Коммерсанта", его также проверяют на причастность к многочисленным злоупотреблениям и хищениям бюджетных денег при закупках обмундирования у единственного поставщика. Всего в этой связи возбуждено 11 уголовных дел.

Как рассказал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, увольнение Милейко из силового ведомства прошлым летом случилось по результатам ведомственной проверки.