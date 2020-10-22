В МО "Гражданка" стали по-новому готовиться к заседаниям местного совета

К заседаниям муниципального совета МО "Гражданка" начали готовить более полные пакеты документов для депутатов, сообщил ЗАКС.Ру местный мундеп Вадим Сафонов.

Если раньше, муниципалу полагалась папка с проектом повестки и проектами решений, то теперь им в обязательном порядке выдают и другие бумаги. Совет решил готовиться к заседаниям как Законодательное собрание и Государственная дума.

- Теперь по каждому пункту повестки дня у нас помимо проекта решения в обязательном порядке есть пояснительная записка, юридическое заключение, - рассказал Сафонов. - В тех случаях, когда это необходимо, есть еще справка о наличии или отсутствии коррупционной составляющей. Это минимальный пакет. По отдельным вопросам у нас есть выписки из протоколов заседаний муниципальных комиссий, есть пояснительные материалы, которые мы запрашиваем у специалистов, если это необходимо.

Перед состоявшемся 21 октября заседанием каждый депутат "Гражданки" получил папку с раздаточными материалами на 73 листах.