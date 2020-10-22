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13:00

Беглов ввёл "комендантский час" для петербургского общепита

фото ЗакС политика Беглов ввёл "комендантский час" для петербургского общепита

Петербургский градоначальник Александр Беглов узаконил постановление, согласно которому ужесточаются меры по противодействию распространению COVID-19, оповещает Смольный.

Отныне вплоть до 29 ноября в городе на Неве должна быть приостановлена работа заведений общепита в ночное время - с 23:00 до 06:00. Ограничения коснутся ресторанов, баров, кафе, клубов. Исключения предоставлены только точкам общепита, расположенным на вокзалах, автозаправках и в аэропортах.

Всем рестораторам и ИП предписано получить уникальный QR-код, чтобы подтвердить соответствие деятельности организации стандартам безопасности Роспотребнадзора.

Помимо прочего, данным постановлением в Петербурге воспрещается работа детских игровых комнат площадью свыше 50 кв метров, находящихся в ТЦ.

Ранее перевозчикам запретили пускать пассажиров без масок в общественный транспорт.

 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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