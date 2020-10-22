Беглов ввёл "комендантский час" для петербургского общепита

Петербургский градоначальник Александр Беглов узаконил постановление, согласно которому ужесточаются меры по противодействию распространению COVID-19, оповещает Смольный.

Отныне вплоть до 29 ноября в городе на Неве должна быть приостановлена работа заведений общепита в ночное время - с 23:00 до 06:00. Ограничения коснутся ресторанов, баров, кафе, клубов. Исключения предоставлены только точкам общепита, расположенным на вокзалах, автозаправках и в аэропортах.

Всем рестораторам и ИП предписано получить уникальный QR-код, чтобы подтвердить соответствие деятельности организации стандартам безопасности Роспотребнадзора.

Помимо прочего, данным постановлением в Петербурге воспрещается работа детских игровых комнат площадью свыше 50 кв метров, находящихся в ТЦ.

Ранее перевозчикам запретили пускать пассажиров без масок в общественный транспорт.

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