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13:29

"Гребаный стыд": Вишневский возмущен ответом СК на свое требование расследовать отравление Навального

фото ЗакС политика "Гребаный стыд": Вишневский возмущен ответом СК на свое требование расследовать отравление Навального

Депутату петербургского парламента Борису Вишневскому ответили из подразделения Следственного комитета на требование о возбуждении уголовного дела в связи с резонансным отравлением оппозиционера Алексея Навального, которое случилось 20 августа в Сибири. Ответ регионального транспортного следственного управления гласит, что в письме петербуржца нет "сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступлений, в том числе подследственных СК".

Вишневский сильно недоволен ходом переписки, поскольку оппоненты, по его наблюдениям, путаются в понятиях: в письме упоминается полицейская проверка "по факту отравления", а значит, делает вывод депутат, обстоятельства, указывающие на признаки преступления, у силовиков все же имеются.

"Какие еще нужны "сведения, указывающие на признаки", если человек больше двух недель был в коме? Конечно, напишу "вышестоящему руководителю", то есть опять Бастрыкину. Но какой же это гребаный стыд – отрицать очевидное и не возбуждать дело", - написал "яблочник" в своем Telegram-канале.

Напомним, что, несмотря на резкое ухудшение здоровья Навального на территории Сибири, РФ продолжает настаивать на своей непричастности к инциденту. Между тем, Германия, на территории которой лечили политика, и другие члены Евросоюза ввели санкции против шести высокопоставленных россиян, которых они связывают с отравлением. Среди них - первый замглавы президентской администрации Сергей Кмириенко и директор ФСБ Александр Бортников.


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