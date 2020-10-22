Петербург попал в лидеры по росту преступности в 2020 году

Севастополь, Петербург и Смоленская область поделили между собой топ регионов с наиболее высоким уровнем преступности, следует из отчета, опубликованного "Петростатом".

Согласно документу, за 9 месяцев 2020 года в Северной столице количество преступлений возросло на 16,4%. В Севастополе, в свою очередь, - на 39,6%, в Смоленской области - на 15,6%.

В первой десятке перечня присутствуют ещё четыре региона СЗФО - Карелия (12,4%), Новгородская (11,5%) и Псковская области (9,4%), а также Ленобласть (10,8%).

Наименьшие показатели по темпам роста преступности на Северо-Западе показывает Калининградская область (-9,0%).

Самые частые правонарушения - это кражи, мошенничества, незаконный оборот наркотиков, грабёж и разбой.