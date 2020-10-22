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16:01

Депутат Мосгордумы Шереметьев получил четыре года условно за мошенничество

фото ЗакС политика Депутат Мосгордумы Шереметьев получил четыре года условно за мошенничество

Уголовное дело о мошенничестве против депутата Мосгордумы от КПРФ Олега Шереметьева закончилось для него четырехлетним условным сроком, сообщает ТАСС из зала суда. Таким образом, запрос прокурора был полностью удовлетворен.

Согласно материалам дела, минувшей зимой Шереметьев предоставлял фальсифицированные сведения о своих помощниках, на основании которых им выписывали премии. Общая сумма ущерба, нанесенная таким образом городскому бюджету, по версии следствия, составила 2 млн 171 тысячу рублей.

За кандидатуру Шереметьева прошлым летом агитировал разработанный оппозиционером Алексеем Навальным проект "Умное голосование".

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