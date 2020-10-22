На дистанционное обучение в Петербурге переведены уже 135 школьных классов

На сегодняшний день на дистанционном обучении в городе на Неве пребывают уже 135 школьных классов, известили в пресс-службе комитета по образованию, делится 78.ru.

На принудительный антивирусный карантин отправлены классы в 76 петербургских школах. Днём ранее в Смольном сообщали о 120 классах в 69 учебных заведениях.

Закрыты для посещения уже 8 групп в семи городских детсадах, добавили также в Смольном.

Администрация Петербурга ранее увеличила школьные каникулы до 2 недель. Учащиеся должны вернуться на занятия не 5 ноября, а 9 числа.