Эсеры хотят сделать уголовным наказание за незаконное ношение и покупку оружия

Фракция справедливороссов в Госдуме внесла законопроект, переводящий незаконные покупку и ношение оружия в область уголовной ответственности. Нынешнее положение вещей, при котором пойманный за такое нарушение гражданин отделывается штрафом или "сутками" в спецприемнике, лидера эсеров Сергея Миронова категорически не устраивает.

"Перспектива очень мягкого наказания никак не останавливает тех, кто хотел бы покрасоваться с оружием, не имея на то никаких прав. А там только шаг до того, чтобы перейти грань и это оружие применить", - считает политик.

Имеющаяся статистика позволяет ему говорить об ошибочности либерализации законодательства, произведенной в начале 2000-х и декриминализовавшей ношение и приобретение холодного оружия. Справедливороссу известно, что поножовщины с тех пор стало больше. По мнению Миронова, в случае выявленных нарушений и приобретение, и хранение газового, гладкоствольного и холодного оружия заслуживают лишения свободы до двух лет.

"Жёстко. Но обеспечение безопасности общества и граждан требует порой жёстких мер", - резюмировал думский депутат.