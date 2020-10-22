Навального отправили лечиться в Берлин по личному поручению Путина

В ходе выступления на Валдайском форуме президент Владимир Путин поделился с общественностью новыми фактами, связанными со скандальным отравлением оппозиционера Алексея Навального во время августовского турне по Сибири. Глава государства признался, что потребовалось его личное вмешательство для того, чтобы из омской больницы политика смогли транспортировать в Германию, поскольку этого не позволяла просто так сделать его судимость. Как обычно, Путин не называл своего оппонента по имени, ограничиваясь формулировками "фигурант, о котором вы говорите" и "этот гражданин".

"Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение, имея в виду, что могли бы и не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом. У него были ограничения на выезд. Я сразу попросил генеральную прокуратуру разрешить это сделать. Он уехал", - отметил Путин в ходе мероприятия, трансляцию которого вел канал НТВ.

Президент заметил, что если бы перед государством стояла задача действительно отравить Навального, то вряд ли бы ему разрешили вылететь. Кроме того, Путин посетовал, что Германия не предоставляет России биологический материал оппозиционера и официальное медицинское заключение , что не позволяет начать полноценное расследование инцидента.

"Чего здесь такого необычного мы попросили?", - развел руками гарант Конституции.

Напомним, что лидеры стран ЕС полагают, что Навального отравили нервно-паралитическим ядом и что российские власти были как минимум в курсе готовившегося покушения. Против шести высокопоставленных чиновников в связи с этим введены санкции.