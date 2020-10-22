18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

19:43

Навального отправили лечиться в Берлин по личному поручению Путина

фото ЗакС политика Навального отправили лечиться в Берлин по личному поручению Путина

В ходе выступления на Валдайском форуме президент Владимир Путин поделился с общественностью новыми фактами, связанными со скандальным отравлением оппозиционера Алексея Навального во время августовского турне по Сибири. Глава государства признался, что потребовалось его личное вмешательство для того, чтобы из омской больницы политика смогли транспортировать в Германию, поскольку этого не позволяла просто так сделать его судимость. Как обычно, Путин не называл своего оппонента по имени, ограничиваясь формулировками "фигурант, о котором вы говорите" и "этот гражданин".

"Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение, имея в виду, что могли бы и не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом. У него были ограничения на выезд. Я сразу попросил генеральную прокуратуру разрешить это сделать. Он уехал", - отметил Путин в ходе мероприятия, трансляцию которого вел канал НТВ.

Президент заметил, что если бы перед государством стояла задача действительно отравить Навального, то вряд ли бы ему разрешили вылететь. Кроме того, Путин посетовал, что Германия не предоставляет России биологический материал оппозиционера и официальное медицинское заключение , что не позволяет начать полноценное расследование инцидента.

"Чего здесь такого необычного мы попросили?", - развел руками гарант Конституции.

Напомним, что лидеры стран ЕС полагают, что Навального отравили нервно-паралитическим ядом и что российские власти были как минимум в курсе готовившегося покушения. Против шести высокопоставленных чиновников в связи с этим введены санкции.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

13:29 Вишневский возмущен ответом СК на свое требование расследовать отравление Навального

20 октября, 19:51 МИД РФ заявил об отсутствии в докладе ОЗХО по Навальному сведений об отравляющих веществах

20 октября, 15:19 СК отправил обращение депутатов ЗакСа о покушении на жизнь Навального в Сибирь

19 октября, 11:15 Навальный сожалеет, что его отравление осталось без должного внимания Трампа

15 октября, 14:50 "Никакая логика не просматривается": Кремль - санкциях ЕС из-за отравления Навального

15 октября, 12:25 ЕС утвердил санкции против Кириенко, Бортникова и других чиновников из-за отравления Навального

15 октября, 10:45 Пригожин предложил помощь главврачу омской больницы, в которой находился Навальный

14 октября, 16:49 СМИ: В "список Навального" войдут Кириенко и Бортников

14 октября, 15:27 Навальный огласил список спонсоров своего лечения в "Шарите"

14 октября, 12:59 Жириновский считает, что Навального нельзя было выпускать в Германию


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:20 "Меня это не колышет": Путин безразличен к критике и обвинениям от западного мира

19:43 Навального отправили лечиться в Берлин по личному поручению Путина

19:25 Мишустин наградил петербургских врачей за борьбу с пандемией

18:51 На Кирочной улице горит охраняемый дом-памятник

18:34 Эсеры хотят сделать уголовным наказание за незаконное ношение и покупку оружия

18:10 В Смольном рассказали, сколько тысяч петербуржцев лечатся от COVID-19 дома

17:56 На Удельной сгорело дореволюционное здание

17:42 "Я прекращаю отношения с алкоголем": Михаилу Ефремову сократили на полгода срок пребывания в колонии

17:36 Горсуд отложил апелляции на аресты депутата Коваля и его экс-помощника

17:15 В Петербурге стартовал конкурс на лучший "народный логотип" для общественного транспорта

16:59 В Ленобласти за 3 млн евро возведут комплекс по переработке отходов животноводства

16:36 Дмитриева ждет скорейшей передачи части Баболовского парка в федеральную собственность

16:33 На дистанционное обучение в Петербурге переведены уже 135 школьных классов

16:01 Депутат Мосгордумы Шереметьев получил четыре года условно за мошенничество

15:51 Под Петербургом нашли останки жертв политических репрессий

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru