"Меня это не колышет": Путин безразличен к критике и обвинениям от западного мира

Во время выступления на ежегодном Валдайском форуме российский президент Владимир Путин рассказал о своем отношении к резким выпадам в свой адрес со стороны некоторых западных журналистов и политиков, которые иногда склонны демонизировать его образ. Позиция главы государства проста: он в курсе тех или иных заявлений или даже карикатур, но сильных эмоций от подобного испытывать не способен и не хочет себе позволять.

"С 2000 года, когда мы активно боролись с бандами международных террористов на Кавказе, там я чего только не слышал, и чего только не видел. Как меня только не изображали: и с клыками, и так, и сяк, во всяких ракурсах. <...> Так что меня это не колышет", - признался он на встрече с публикой, которую транслировал телеканал НТВ.

По словам Путина, работа требует от него сводить к минимум личностное начало и превращаться в "функцию". В противном случае, считает президент, качество его заботы об интересах граждан заметно ухудшится.