Смольный обсудит с директорами школ перевод учителей на удалёнку в период каникул

Петербургский вице-губернатор Ирина Потехина намерена сегодня провести совещание с директорами городских школ и обсудить с ними возможность перевода учителей на удалённый режим работы в период каникул.

"Ко мне через личные сообщения обратилась педагог с предложением - на время каникул дать возможность школьным коллективам работать удаленно. Думаю, это было бы справедливым и правильным решением - мы должны поберечь наших учителей", - поделилась своим мнением Потехина во "ВКонтакте".

Работа, которой обычно учителя занимаются во время каникул, не требует их присутствия в школах, поскольку пока дети отдыхают, педагоги составляют отчёты и проводят методическую работу.

Напомним, осенние школьные каникулы начнутся с понедельника, 26 октября. В этом году из-за пандемии COVID-19 отдых продлится на несколько дней больше - до 8 ноября.

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