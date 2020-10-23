В РФ выявлены рекордные 17 340 новых случаев COVID-19: в Петербурге - 701

За прошедшие 24 часа коронавирус выявили у 17 340 россиян - это рекордный показатель с начала пандемии, оповестили в оперативном штабе. Всего на сегодняшний день официально известно об 1 480 646 заражённых.

COVID-19 унёс жизни ещё 283 заболевших граждан, за всё время погибли 25 525 инфицированных.

Излечились при этом 11 263 человека, всего количество выздоровевших достигло отметки 1 119 251.

Вновь наибольшее количество новых случаев обнаружено в Москве - 5478, следом идут Петербург - 710, Московская область - 472, Нижегородская область - 366, Ростовская область - 299.