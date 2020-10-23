18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

10:50

В РФ выявлены рекордные 17 340 новых случаев COVID-19: в Петербурге - 701

фото ЗакС политика В РФ выявлены рекордные 17 340 новых случаев COVID-19: в Петербурге - 701

За прошедшие 24 часа коронавирус выявили у 17 340 россиян - это рекордный показатель с начала пандемии, оповестили в оперативном штабе. Всего на сегодняшний день официально известно об 1 480 646 заражённых.

COVID-19 унёс жизни ещё 283 заболевших граждан, за всё время погибли 25 525 инфицированных.

Излечились при этом 11 263 человека, всего количество выздоровевших достигло отметки 1 119 251.

Вновь наибольшее количество новых случаев обнаружено в Москве - 5478, следом идут Петербург - 710, Московская область - 472, Нижегородская область - 366, Ростовская область - 299.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
13:55 Голикова рассказала, кто более подвержен заражению и смерти от COVID-19

13:21 У Движения демократического обновления сменился председатель

13:21 С конца октября из Петербурга в Анапу можно будет улететь прямым рейсом

13:19 СК назвал цветение фитопланктона одной из главных версий загрязнения океана на Камчатке

12:54 Единоросс Анохин предложил ужесточить возможность работать в России гражданам бывшего СССР

12:52 Сергей Миронов заразился коронавирусом

12:49 ГАТИ выдала ордер на ремонт здания штаба ЗВО на Невском проспекте

12:25 Ленобласть станет одним из крупнейших торговых партнёров Белоруссии

12:20 Дворцовую площадь украсит живая новогодняя ель впервые за семь лет

12:15 Вишневский упрекнул комитет по законодательству в "заимствовании" своей инициативы

11:53 Верховный суд отклонил 18 исков к Путину об оспаривании увольнения Фургала

11:52 Бэлла Черкесова назначена куратором медиаотрасли и интернета в России вместо Волина

11:33 ЗакС выступит за запрет выдачи двух лицензий на одно помещение, торгующие спиртным

11:26 На фоне роста заболеваемости COVID-19 глава Карелии анонсировал новые ограничения

11:21 Глава Калининграда Силанов покинул свой пост

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru