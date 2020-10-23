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11:21

Глава Калининграда Силанов покинул свой пост

фото ЗакС политика Глава Калининграда Силанов покинул свой пост

Глава Калининграда Алексей Силанов ушел со своего поста, передает "Новый Калининград". На внеочередном заседании депутаты горсовета единогласно приняли его отставку. 

Обновлено 11:29 Новым главой Калининграда избран спикер горсовета Андрей Кропоткин. Его кандидатуру на внеочередном заседании горсовета предложил депутат от "Единой России" Олег Быков. Еще одного кандидата, Артема Суханова, выдвинула фракция ЛДПР.

Силанов стал главой Калининграда в 2018 году. Перед этим в течение двух лет он был депутатом Госдумы VII созыва.

 

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