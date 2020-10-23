На фоне роста заболеваемости COVID-19 глава Карелии анонсировал новые ограничения

Уже не первую неделю в Карелии продолжает рост суточной заболеваемости COVID-19: за минувшие сутки вирус был обнаружен у 128 человек, один скончался. Из 128 заражённых 103 гражданина имеют признаки болезни, 20 госпитализированы, в том числе один - в тяжелом состоянии.

"Рост числа инфицированных вторую неделю подряд стал причиной принятия дополнительных ограничительных мер - мы должны сдержать распространение коронавирусной инфекции", - отозвался о происходящем в республике её глава Артур Парфёнчиков.

Соответствующее постановление региональный глава уже подписал, однако он не конкретизировал, какие меры будут приняты.

Всего в республике известно о 5720 гражданах с COVID-19, излечились 4166 человек, умерли 46.