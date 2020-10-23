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12:25

Ленобласть станет одним из крупнейших торговых партнёров Белоруссии

фото ЗакС политика Ленобласть станет одним из крупнейших торговых партнёров Белоруссии

В пятницу, 23 октября, в Ленобласть с деловым визитом прибыла делегация из Белоруссии, известили в пресс-службе регионального правительства. В ходе дискуссии обсуждался, в то числе, потенциал развития сотрудничества Минска с российским регионом.

Принимающая сторона в лице губернатора Александра Дрозденко представила делегатам проекты, связанные с расширением портовой инфраструктуры субъекта РФ. Управленец полагает, что по этой части Белоруссия должна стать одним из крупнейших торговых партнёров Ленобласти.

"Задача в ближайшие два года войти в пятерку самых крупных торговых партнеров-регионов РФ для Республики Беларусь. Сегодня мы начинаем реализовывать посыл, прозвучавший от двух глав государств, о возможности переориентации грузов Беларуси на портовые мощности Российской Федерации в Ленинградской области", - поделился планами Дрозденко в ходе беседы с заместителем премьера республики Николаем Снопковым.

Сегодня делегаты должны посетить несколько областных портов.

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