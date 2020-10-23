ГАТИ выдала ордер на ремонт здания штаба ЗВО на Невском проспекте

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга (ГАТИ) выдала ордер на установку и размещение строительных лесов для выполнения капитального ремонта фасадов и кровли здания штаба Западного военного округа Минобороны, расположенного на Невском проспекте, 4.

Внешний облик и кровлю здания уже давно необходимо привести в порядок, отметили в ГАТИ. Фасады и крыша должны быть готовы до 15 мая 2021 года.

Ремонтом займется ФГУП "Главное военно-строительное управление № 4" по заказу ФКП "Управление заказчика КС Минобороны России".

Кроме того, сообщается, что СПб ГКУ "Центр комплексного благоустройства" санкционировал благоустройство сквера на Новосмоленской набережной. В нём появится уличная мебель, щебневые дорожки, будут проведены работы по озеленению, а также монтированы системы отвода поверхностных и дренажных вод.

Фото: walkspb.ru