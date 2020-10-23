СК завел дело на руководство Елизаветинской больницы из-за госконтракта на информационную систему

Управление Следственного комитета по Петербургу возбудило в отношении руководства Елизаветинской больницы дело из-за госконтракта на медицинскую информационную систему qMS, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении руководства больницы и сотрудников ЗАО "СП.АРМ", которое разрабатывало систему qMS. Для разработки системы был заключен госконтракт в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Претензии вызвало то, что параметры системы расходятся с указанными в техзадании, пишет "Фонтанка.ру".

Главный врач Елизаветинской больницы Сергей Петров заявил, что руководство учреждения глубоко возмущено произошедшим и связывает происходящее с недобросовестностью частной IT-компании, которая пыталась на базе больницы создать медицинскую информационную систему.

"Год назад мы с трудом избавились от недобросовестной компании, безуспешно пытавшейся на нашей базе создать медицинскую информационную систему. Вместо этого мы установили самую современную медицинскую систему qMS, блестяще зарекомендовавшую себя в Алмазовском центре, Первом медицинском, клинике МЧС и многих других учреждениях. В течение всего этого времени правоохранительные органы, по непонятной причине вставшие на сторону недобросовестной частной компании, оказывают давление на крупнейшее в городе государственное учреждение здравоохранения", - заявил Петров.

С 2014 года в Елизаветинской больнице работала система "МедСфера", созданная компанией "Брэйн Системс". В 2019 году этой системе было отказано в регистрации, разработчик же попал в список недобросовестных поставщиков.