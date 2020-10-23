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14:53

Депутат Госдумы предложил бесплатно раздавать маски и антисептик

фото ЗакС политика Депутат Госдумы предложил бесплатно раздавать маски и антисептик

Депутат Госдумы, замруководителя фракции ЛПДР Ярослав Нилов заявил, что стоит организовать бесплатную раздачу масок гражданам, это может решить проблему игнорирования средств защиты, передает Sputnik.

Часть граждан не используют маски, перчатки и антисептики в общественных местах даже несмотря на введенные ограничения. По мнению Нилова, одна из причин такого игнора – финансовая сторона вопроса. Он уверен в том, что люди не хотят тратить деньги на средства защиты.

"Наше предложение в том, чтобы максимально обеспечить бесплатную возможность получения маски и антисептика. Это можно уже сделать при посещении магазинов, кафе, спортзалов и так далее. Где можно, надо раздавать маски бесплатно", - сказал Нилов, добавив, что маски "можно взять за 3 рубля, а производство вообще копейки стоит".

По мнению Нилова, следует ввести постоянную социальную рекламу антисептиков "с призывом чаще мыть руки и пользоваться индивидуальными средствами защиты". Он считает, что усилить такую рекламу стоит на телевидении, чтобы достучаться до пожилых людей.

В последнее время в России ежедневно фиксируется по 16-17 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. 

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