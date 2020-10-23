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16:25

Архангельский штаб Навального: Нашего координатора сдал полиции подставной волонтёр

фото ЗакС политика Архангельский штаб Навального: Нашего координатора сдал полиции подставной волонтёр

Штаб политика Алексея Навального в Архангельске поделился видео, после которого координатор локального оппозиционного "подразделения" Андрей Боровиков попал "под прицел" правоохранителей.

На записи, сделанной скрытой камерой, Боровиков общается с неким Александром Дурыниным, волонтёром штаба. "Навальнисты" уверены, что этот человек был завербован полицией для того, чтобы скомпрометировать главу штаба.

Между молодыми людьми идёт диалог. Дурынин предлагает Боровикову удалить со своей личной страницы "ВКонтакте" изобилующий анатомическими подробностями клип Rammstein, поскольку в нём, по его мнению, могут содержаться признаки порнографии.

Боровиков отшучивается: "Было бы прикольно, если бы возбудили на меня дело о порнографии". Также на записи слышен голос жены активиста, которая заявляет, что ничего предосудительного в клипе немецкой группы она не узрела.

Видео скрыто снимал сам Дурынин - он впоследствии стал главным свидетелем обвинения против Боровикова.

Напомним, 29 сентября силовики пришли к Боровикову домой с обыском и изъяли два ноутбука и два мобильных телефона. Тогда же он узнал, что является фигурантом дела о распространении порно.

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